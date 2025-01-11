«Челси» – «Моркэм». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени. Челси – Моркэм Дата проведения 11 января, 18:00, «Стэмфорд Бридж» превью матча онлайн статистика коэффициенты Статистика Кубка Англии.
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