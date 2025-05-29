В Словакии отстрелят 350 бурых медведей, а их мясом накормят население

В Словакии в продажу населению поступил мясо бурого медведя. Правительство страны объявило, что, начиная со следующей недели, организации, связанные с Министерством охраны окружающей среды, смогут продавать мясо, как только будут гарантированы установленные законом санитарно-гигиенические условия.