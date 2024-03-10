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Культуромания

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Скончался актер из «Графа Монте-Кристо» Даниэль Мартин

Скончался актер из «Графа Монте-Кристо» Даниэль Мартин

7 марта во Франции скончался актер Даниэль Мартин, сообщают местные СМИ. Ему было 72 года.  Широкой публике Мартин известен благодаря ролям в фильмах «Граф Монте-Кристо», «Восток-Запад», «Ужин с придурком» и многих других.

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