Скончался актер из «Графа Монте-Кристо» Даниэль Мартин

7 марта во Франции скончался актер Даниэль Мартин, сообщают местные СМИ. Ему было 72 года. Широкой публике Мартин известен благодаря ролям в фильмах «Граф Монте-Кристо», «Восток-Запад», «Ужин с придурком» и многих других.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии