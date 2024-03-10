Скончался актер из «Графа Монте-Кристо» Даниэль Мартин

7 марта во Франции скончался актер Даниэль Мартин, сообщают местные СМИ. Ему было 72 года. Широкой публике Мартин известен благодаря ролям в фильмах «Граф Монте-Кристо», «Восток-Запад», «Ужин с придурком» и многих других.