Адвокат обозначил сроки принятия судом решения об опеке над сыном Прилучного

Экспертиза, назначенная в октябре, продолжает свою работу, но пока нет никаких изменений. В конце октября 2024 года Агата Муцениеце с эмоциями делилась радостью от первой победы в споре за сына, при этом ситуация остается напряженной.
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