Во время праздника огня в Иране пострадали более 4 тыс. человек

Более 4 300 человек пострадали, 26 погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури.<strong>Более 4 300 человек пострадали, 26 погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, <a href="https://en.