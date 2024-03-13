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Во время праздника огня в Иране пострадали более 4 тыс. человек

Во время праздника огня в Иране пострадали более 4 тыс. человек

Более 4 300 человек пострадали, 26 погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури.<strong>Более 4 300 человек пострадали, 26 погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, <a href="https://en.

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