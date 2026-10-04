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Цены на жилье продолжают расти в Европе: лидируют Португалия и Болгария

Цены на жилье продолжают расти в Европе: лидируют Португалия и Болгария

Цены на жилье в Евросоюзе во втором квартале 2026 года выросли в среднем на 4,7% в годовом выражении, опередив инфляцию, которая составила 3,2%.

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