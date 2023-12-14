Скончался один из основателей цветного советского телевидения Абрам Шендерович

В возрасте 96 лет умер один из основателей цветного советского телевидения Абрам Шендерович. Информацию о кончине 96-летнего сооснователя цветного ТВ подтвердил «Звезде» его куратор, адвокат Константин Андреев.
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