«Ростов» намерен подписать Покатилова («СЭ»)

Голкипер «Кайрата» Стас Покатилов входит в список интересов «Ростова» на сезон. «Клуб подписал контракт с 17-летним полузащитником юношеской сборной России Абдулло Джебовым и намерен договориться о переходе вратаря «Кайрата» Стаса Покатилова.
Голкипер «Кайрата» Стас Покатилов входит в список интересов «Ростова» на сезон. «Клуб подписал контракт с 17-летним полузащитником юношеской сборной России Абдулло Джебовым и намерен договориться о переходе вратаря «Кайрата» Стаса Покатилова.
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