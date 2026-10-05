Двум членам запрещенного в России националистического полка «Азов» вынесены приговоры за преступления террористического характера

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, Южным окружным военным судом вынесены приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих запрещенного в России отдельного отряда специального назначения украинских вооруженных формирований «Азов» Сергея Кривошеева и Александра Куранова.
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