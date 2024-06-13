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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карадениз о футболе в России: «Упал в уровне из-за отстранения от международных турниров. Ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на академиях, выстроить систему»

– Видите ли вы тенденцию к улучшению в российском футболе? – Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своем уровне.

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