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Кордоба о 2:3 от «Зенита»: «Знали, что матч будет очень сложным. «Краснодар» играл против 14 человек»

Нападающий « Краснодара »  Джон Кордоба высказался о поражении от « Зенита » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:3).

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