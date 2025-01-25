Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В прокат выйдет отреставрированная версия «Москва слезам не верит» (12+): ностальгия или кризис жанра?

В прокат выйдет отреставрированная версия «Москва слезам не верит» (12+): ностальгия или кризис жанра?

БлокнотРУ 30 января в российский прокат выйдет отреставрированный фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (12+), сообщает ТАСС.

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