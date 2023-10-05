В Тюмени заявили о готовности заместить импорт в сфере кибербезопасности

В прошлом году тюменские специалисты по кибербезопасности отразили более 93 миллионов попыток взлома ресурсов областного правительства (от DDoS-атак до спам-рассылок на электронную почту) и не допустили простоя ни одной системы, сообщили в департаменте информатизации региона.