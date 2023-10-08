Какой праздник отмечают 9 октября 2023 года. История и традиции международных и российских событий Ирина ЛысенкоВ Российской Федерации и мире в понедельник, 9 октября 2023 года, отмечают несколько важных праздников.
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