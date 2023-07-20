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«Тоттенхэм» рассматривает форварда «Фламенго» Педро на случай продажи Кейна

«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Фламенго» Педро Абреу. «Шпоры» рассматривают 26-летнего игрока сборной Бразилии на случай ухода Харри Кейна, которого хотят купить «Бавария» и «ПСЖ».

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