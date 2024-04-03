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Express: приграничный финский город Ивало начал готовиться к войне с Россией

Express: приграничный финский город Ивало начал готовиться к войне с Россией

Небольшой приграничный город страны НАТО готовится к войне с Россией.Британская газета Express назвала потенциальную «горячую точку» на карте.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Да пусть все под землю закопают, бетоном зальют, пусть тратят средства, пилят бюджет, во всем себе отказывают. Нахрен, фины, вы- не Украина: Во первых- не нужно себя назначать жертвой несостоявшейся агрессии, поскольку не нужна ваша территория РФ, никто не собирается на вас нападать. Во- вторых при таком &quot;рвении&quot; вы сами себя обанкротите и воевать с вами смысла и сейчас нет, а после и теоретически такой &quot;хомут&quot; на шею никому не нужен будет!
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