Express: приграничный финский город Ивало начал готовиться к войне с Россией

ИИ

Иван Иваныч

Да пусть все под землю закопают, бетоном зальют, пусть тратят средства, пилят бюджет, во всем себе отказывают. Нахрен, фины, вы- не Украина: Во первых- не нужно себя назначать жертвой несостоявшейся агрессии, поскольку не нужна ваша территория РФ, никто не собирается на вас нападать. Во- вторых при таком "рвении" вы сами себя обанкротите и воевать с вами смысла и сейчас нет, а после и теоретически такой "хомут" на шею никому не нужен будет!