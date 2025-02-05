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10 подборок самых смешных советских анекдотов

10 подборок самых смешных советских анекдотов

В СССР не только небо было синей, колбаса — зеленей, мороженое — вкусней, квартиры — дармовей, а водка — дешевле, но и анекдоты — смешней, куда там нынешним! фото: кадры из фильмов / коллаж MAXIMMAXIM в детстве был хорошим мальчиком и слушал старших — особенно анекдоты, которые те травили во всех положенных и неположенных местах, от общественного транспорта до прокуренных советских кухонь.

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