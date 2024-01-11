В Приморье планируют отправлять туристов на горнолыжный отдых в КНДР

Власти Приморья запускают горнолыжные туры в КНДР. Стоимость пятидневного тура составит 790 долларов – она будет включать в себя визу, перелеты, посещение Пхеньяна с экскурсиями на русском языке и три дня на «одном из самых современных мировых горнолыжных курортов – Масикрён».