Губернатор Александр Беглов проверил, как развивается Приморский район Петербурга

Глава города совершил рабочий объезд Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда одного из крупнейших районов Северной столицы открыл гастрономический фестиваль и площадки для экстремальных видов спорта, осмотрел благоустройство двора, новые школу и общественное пространство, а также проверил ход реконструкции набережной Большой Невки.