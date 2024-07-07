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Петербургский дневник

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Губернатор Александр Беглов проверил, как развивается Приморский район Петербурга

Губернатор Александр Беглов проверил, как развивается Приморский район Петербурга

Глава города совершил рабочий объезд Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда одного из крупнейших районов Северной столицы открыл гастрономический фестиваль и площадки для экстремальных видов спорта, осмотрел благоустройство двора, новые школу и общественное пространство, а также проверил ход реконструкции набережной Большой Невки.

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