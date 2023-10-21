Саудовская Аравия осудила практику двойных стандартов некоторых стран

Некоторые страны проявляют двойные стандарты, когда отказываются осуждать действия Израиля в секторе Газа, заявил 21 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на открытии посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта каирского саммита мира, сообщает пресс-служба МИД Саудовской Аравии.
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