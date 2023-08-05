Генерал Пуликовский объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

Виктор Журавлев

Во всём соплячестве виноват Путин, который ещё в марте 2022 года (сразу после начала операции) дал слово бывшему премьеру Израиля, что Зеленского он трогать не будет. Путин ведёт своё политиканство на крови наших солдат. Это надо открыто ему поставить в вину и прекратить сопляческую политику! Украинский фашизм должен быть уничтожен физически! Например, в 1956 году Жуков ввёл войска в Венгрию для подавления мятежа. Сразу перекрыты были западные границы и арестовано правительство. Мятежники сдались через 15 дней! За этот подвиг Жукова страна наградила Четвёртой Золотой Медалью Героя Советского Союза! А вот Путина придётся не награждать, а обвинять, потому что он не должен был ещё в 2014 году выполнять просьбу Обамы не разгонять фашистский майдан. А куда смотрит наш парламент?! Почему законодатели допустили единовластное правление Путина?!