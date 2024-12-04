«Боже упаси»: в Белом доме рассказали, чем кончится для США война с Китаем

Белый дом: при большой войне с КНР запасы оружия США быстро иссякнут Запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены очень быстро, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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