Про настоящее импортозамещение: в Северной Корее есть свои смартфоны

— У вас действительно есть свои смартфоны? Правда? Не китайские копии, а свои собственные? — Да, и они превосходят все модели iPhone, — с апломбом похвастался один из сопровождавших нас сотрудников спецслужб КНДР, выдающий себя за помощника гида.
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