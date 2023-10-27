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Про настоящее импортозамещение: в Северной Корее есть свои смартфоны

Про настоящее импортозамещение: в Северной Корее есть свои смартфоны

— У вас действительно есть свои смартфоны? Правда? Не китайские копии, а свои собственные? — Да, и они превосходят все модели iPhone, — с апломбом похвастался один из сопровождавших нас сотрудников спецслужб КНДР, выдающий себя за помощника гида.

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