Метафизическая география угля. Кузбасс банкротится, а Якутия растёт: какому углю сегодня в России хорошо?

Угольная отрасль в России, потеряв поддержку в виде скидок на перевозки от РЖД и сбавившего обороты главного лоббиста в лице Сергея Цивилёва, перешедшего с должности главы Кузбасса на руководящий пост в Министерство энергетики, в последнее время катится под откос.