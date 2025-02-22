Что рассказали в суде поставщики "дешевых" материалов для скандального барнаульского ФОКа?

По делу Якунина, Куца и Манасяна пока продолжают зачитывать показания свидетелей Показания свидетелей продолжают зачитывать в суде по делу Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна, которые строили скандальный ФОК на ул.
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