Что рассказали в суде поставщики "дешевых" материалов для скандального барнаульского ФОКа?

По делу Якунина, Куца и Манасяна пока продолжают зачитывать показания свидетелей Показания свидетелей продолжают зачитывать в суде по делу Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна, которые строили скандальный ФОК на ул.