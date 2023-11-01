Гоша Куценко похудел на 10 килограммов и рассказал о своей необычной диете

Гоша Куценко похудел на 10 килограммов и рассказал о своей необычной диетеГоша Куценко в шоу «ОК на связи!»56-летний Гоша Куценко стал гостем программы «Секрет на миллион» и рассказал о своем похудении благодаря строгой системе питания.