Гоша Куценко похудел на 10 килограммов и рассказал о своей необычной диете

Гоша Куценко похудел на 10 килограммов и рассказал о своей необычной диетеГоша Куценко в шоу «ОК на связи!»56-летний Гоша Куценко стал гостем программы «Секрет на миллион» и рассказал о своем похудении благодаря строгой системе питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии