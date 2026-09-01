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Все регионы получили возможность брать краткосрочные казначейские кредиты "под потребность"

Все регионы получили возможность брать краткосрочные казначейские кредиты "под потребность"

Ранее этот механизм был отработан в пилотном режиме в четырех регионах, а сегодня, 1 сентября 2026 года, он распространяется на всю страну, сообщают в Минфине РФ.

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