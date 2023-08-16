Закон и Порядок

135 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Написать можно все, что только на ум придет. Фантазии и предположения могут быть бурными, неуемными, нездоровыми и ид...22 августа состои...
  • alik3456 Джексон
    Пипец подкрался не заметно , с рогаткой из-за угла...У Запада началась...
  • Serg
    И откуда такая информация? Из диванной подушки?А вы что, думаете...

22 августа состоится главный удар Путина

22 августа состоится главный удар Путина

Одной из главных проблем текущего миропорядка является его монополярность. Вот уже как 30 лет в международной политике есть только одна сторона, которая и решает как будет двигаться мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
НЕ НАДЕЙТЕСЬ,  все будет как задумано . Всему свое время.
Ответить
11 час.
Александр Рожков
Это не важно. Главное пропагандону - кинуть в мозги придуркам ни чем не подкрепленную сладкую патоку. Они ее ждут, и они ее получают.
Ответить
10 час.
AB
Anlrey Boracow
Написать можно все, что только на ум придет. Фантазии и предположения могут быть бурными, неуемными, нездоровыми и идиотскими. Есть предложение - ДОЖДАТСЯ САМОГО СОБЫТИЯ, ВНИМАТЕЬНО ЕГО ИЗУЧИТЬ, ОСМЫСЛИТЬ И ПОСЛЕ ЭТОГО ОБСУЖДАТЬ. Не надо бежать с барабаном на шее впереди паровоза, такие забеги оканчиваются либо хреново, либо очень хреново.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх