22 августа состоится главный удар Путина

НЕ НАДЕЙТЕСЬ, все будет как задумано . Всему свое время.

Это не важно. Главное пропагандону - кинуть в мозги придуркам ни чем не подкрепленную сладкую патоку. Они ее ждут, и они ее получают.

AB

Anlrey Boracow

Написать можно все, что только на ум придет. Фантазии и предположения могут быть бурными, неуемными, нездоровыми и идиотскими. Есть предложение - ДОЖДАТСЯ САМОГО СОБЫТИЯ, ВНИМАТЕЬНО ЕГО ИЗУЧИТЬ, ОСМЫСЛИТЬ И ПОСЛЕ ЭТОГО ОБСУЖДАТЬ. Не надо бежать с барабаном на шее впереди паровоза, такие забеги оканчиваются либо хреново, либо очень хреново.