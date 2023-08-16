Одной из главных проблем текущего миропорядка является его монополярность. Вот уже как 30 лет в международной политике есть только одна сторона, которая и решает как будет двигаться мир.
22 августа состоится главный удар Путина
Комментарии
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Людмила Лиханова
НЕ НАДЕЙТЕСЬ, все будет как задумано . Всему свое время.
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11 час.
Александр Рожков
Это не важно. Главное пропагандону - кинуть в мозги придуркам ни чем не подкрепленную сладкую патоку. Они ее ждут, и они ее получают.
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10 час.
AB
Anlrey Boracow
Написать можно все, что только на ум придет. Фантазии и предположения могут быть бурными, неуемными, нездоровыми и идиотскими. Есть предложение - ДОЖДАТСЯ САМОГО СОБЫТИЯ, ВНИМАТЕЬНО ЕГО ИЗУЧИТЬ, ОСМЫСЛИТЬ И ПОСЛЕ ЭТОГО ОБСУЖДАТЬ. Не надо бежать с барабаном на шее впереди паровоза, такие забеги оканчиваются либо хреново, либо очень хреново.
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3 час.
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