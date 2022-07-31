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Фрэнсис Нганну и Даниэль Кормье назвали ранней остановку в бою Павлович – Льюис

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и бывший двойной чемпион Даниэль Кормье раскритиковали решение рефери в октагоне Дэна Мираглиотты за остановку боя между Сергеем Павловичем и Дерриком Льюисом.

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