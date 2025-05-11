Коллаж NovorosInform Яна Поплавская зовёт спасать Попова, который "не успел написать письмо Путину".
Не надо "закапывать" генерала Попова: Военблогеры просят не вредить "Спартаку"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Иванов
СОГЛАСЕН - МЕРЗКАЯ ! И ЕЩЁ МЕРЗКИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ-КОМЕНТАРИИ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ЧИТАТЕЛЯМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ !!!
Ответить
3 час.
Андрей Павлов
"...пока не откроются глаза у "Всевышнего" У Всевышнего они всегда открыты. А вот Верховному надо "Поднимите мне веки", как Вию.
Ответить
55 мин.
Андрей Павлов
Ну не выбирал, но, если ходил на выборы, голосовал за какую-либо партию. А у той партийные списки, даже у самых незначительных. А долбоебы из этих списков и выплывают.
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии