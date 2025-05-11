Не надо "закапывать" генерала Попова: Военблогеры просят не вредить "Спартаку"

"...пока не откроются глаза у "Всевышнего" У Всевышнего они всегда открыты. А вот Верховному надо "Поднимите мне веки", как Вию.

Андрей Павлов

Ну не выбирал, но, если ходил на выборы, голосовал за какую-либо партию. А у той партийные списки, даже у самых незначительных. А долбоебы из этих списков и выплывают.