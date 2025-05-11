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Не надо "закапывать" генерала Попова: Военблогеры просят не вредить "Спартаку"

Не надо "закапывать" генерала Попова: Военблогеры просят не вредить "Спартаку"

Коллаж NovorosInform Яна Поплавская зовёт спасать Попова, который "не успел написать письмо Путину".

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Комментарии
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Александр Иванов
СОГЛАСЕН - МЕРЗКАЯ ! И ЕЩЁ МЕРЗКИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ-КОМЕНТАРИИ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ЧИТАТЕЛЯМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ !!!
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3 час.
Андрей Павлов
&quot;...пока не откроются глаза у &quot;Всевышнего&quot; У Всевышнего они всегда открыты. А вот Верховному надо &quot;Поднимите мне веки&quot;, как Вию.
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55 мин.
Андрей Павлов
Ну не выбирал, но, если ходил на выборы, голосовал за какую-либо партию. А у той партийные списки, даже у самых незначительных. А долбоебы из этих списков и выплывают.
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50 мин.
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