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Воронежские новости

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Хотела найти работу в интернете и отдала мошенникам более миллиона рублей: жительница Воронежа оказалась жертвой аферистов

Хотела найти работу в интернете и отдала мошенникам более миллиона рублей: жительница Воронежа оказалась жертвой аферистов

18-летняя девушка хотела найти работу на фрилансе. В конце августа с ней связался «юрист» компании, который убедил ее оформить кредитную карту и выполнять задания по продвижению бизнеса.

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