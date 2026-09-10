Следы медведя обнаружили возле сел Фирсово и Санниково в Алтайском крае

Местных жителей просят проявить осторожность и воздержаться от посещения лесов В Первомайском районе возле микрорайона Рощино села Фирсово и рядом с бывшим лагерем "Радуга" в селе Санниково были замечены следы медведя, сообщает администрация Санниковского сельсовета.