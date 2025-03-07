Не просто женский день: история праздника 8 Марта и как его отмечают в мире

Россиянки уже готовы получать традиционные поздравления в связи с наступлением восьмого дня весны. О том, в чем суть знаменательной даты и как правильно ее встретить, рассказало информационное агентство URA.
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