«Атлетико» интересуется Маркосом Алонсо. Защитник может бесплатно уйти из «Барсы» летом

Контракты Марио Эрмосо и Акселя Витцеля с мадридским клубом действуют до конца этого сезона. В случае ухода одного или обоих игроков «Атлетико» будет вынужден выйти на трансферный рынок для укрепления линии обороны.
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