Найдена неожиданная причина, почему рыба ходит косяками. И это не «стадное чувство»

Многие животные, в том числе высшие хищники, передвигаются группами. Известно, что такое поведение помогает в сложной среде, но непонятно, что стало его первопричиной: стремление к спариванию, поиски безопасности или экономия энергии? А также — у всех ли живых организмов одна причина стала толчком для выработки такой стратегии? Открыть "Найдена неожиданная причина, почему рыба ходит косяками.
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