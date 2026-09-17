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Медведь снова пришел к Агафье Лыковой: чем закончилась встреча в тайге

Медведь снова пришел к Агафье Лыковой: чем закончилась встреча в тайге

На заимке Агафьи Лыковой в Хакасии завершается подготовка к зиме. Основной запас дров уже сложен, осталось убрать часть урожая: картофель, репу и морковь.

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