Ignio.com Стрелец. Ежедневный кулинарный гороскоп за 8 августа 2024 года

Сегодня ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому, прежде чем решить, что именно вы планируете скушать, подумайте получше, учтите мелкие нюансы вроде направления и силы ветра, а также вашего нынешнего настроения, счета последнего матча Лиги чемпионов и еще пару-тройку факторов.
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