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Регионы России

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Эксперт из Германии раскритиковала финансирование Украины из Евросоюза

Эксперт из Германии раскритиковала финансирование Украины из Евросоюза

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен выступила с резкой критикой в адрес дальнейшего финансирования Украины со стороны Евросоюза.

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