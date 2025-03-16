Вучич не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся в стране протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся в стране протестов из-за трагедии в Нови Саде, где в результате обвала крыши железнодорожной станции в ноябре 2024 года погибли 15 человек.
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