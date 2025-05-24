Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сергеев
    С таким оружием и устраивать переговоры с Украиной, Западом это маразм! Старческий.Запад не сможет с...
  • Ирина Галивец
    Пусть не спят! Пришло время Великой России!Запад не сможет с...
  • Юрий Золотарев
    А чего тут "изучать"?? По логике русского человека: если сволочь орёт "славу" палачам и детоубийцам - значит, это СВО...Трамп: военные СШ...

«Стальной дикобраз»: эксперт оценил угрожающий переход Европы на военные рельсы

«Стальной дикобраз»: эксперт оценил угрожающий переход Европы на военные рельсы

Заходящаяся в русофобоской истерии Европа, судя по всему, решительно переходит на военные рельсы и вооружается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Нужно на государственном уровне РАЗВЕНЧАТЬ светлый образ Запада. В этом деле самый большой вред наносит России официальная история и ее хранители - официальные археологи и историки страны. Только НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ, патриотическая, православная Новая Хронология Фоменко и Носовского может это изменить. И это уже серьезное ГОСУДАРСТВЕННОЕ дело. Нельзя без прогрессивной идеологии построить новый мир и объединить все слои общества!
Ответить
12 час.
Daddy Bo
Предлагают  включиться в бессмысленную по сути и смыслу гонку сумасшествия. То, что такая долгая возня идёт с Украиной не означает, что с прочими странами война будет вестсь теми же мерами и в таком же темпе. Длительность войны с применением ядерного оружия определяется подлётным временем ракет. Это - минуты, господа. И никакой  другой вид вооружения к этой войне вообще не имеет отношения, а следовательно, в произврдстве бессмысленен. Пустая трата сил, средств и времени.
Ответить
9 час.
наверх