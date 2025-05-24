«Стальной дикобраз»: эксперт оценил угрожающий переход Европы на военные рельсы

Нужно на государственном уровне РАЗВЕНЧАТЬ светлый образ Запада. В этом деле самый большой вред наносит России официальная история и ее хранители - официальные археологи и историки страны. Только НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ, патриотическая, православная Новая Хронология Фоменко и Носовского может это изменить. И это уже серьезное ГОСУДАРСТВЕННОЕ дело. Нельзя без прогрессивной идеологии построить новый мир и объединить все слои общества!

Daddy Bo

Предлагают включиться в бессмысленную по сути и смыслу гонку сумасшествия. То, что такая долгая возня идёт с Украиной не означает, что с прочими странами война будет вестсь теми же мерами и в таком же темпе. Длительность войны с применением ядерного оружия определяется подлётным временем ракет. Это - минуты, господа. И никакой другой вид вооружения к этой войне вообще не имеет отношения, а следовательно, в произврдстве бессмысленен. Пустая трата сил, средств и времени.