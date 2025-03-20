В. Зеленский и Д. Трамп обсудили дальнейшие шаги по установлению мира

Киев, 19 марта /Синьхуа/ -- В среду президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по прекращению российско-украинского вооруженного конфликта и установлению прочного мира.