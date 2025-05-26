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Закон гор: Грузия ужесточила ограничения на реэкспорт машин в РФ

Закон гор: Грузия ужесточила ограничения на реэкспорт машин в РФ

Грузия ввела дополнительные ограничения на реэкспорт автомобилей в РФ. Теперь гражданам России и Белоруссии вообще нельзя вывозить из Грузии куда-либо машины, поставленные в эту страну из других государств.

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