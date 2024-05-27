В Россию за год не пустили более 5,5 тысячи человек, связанных с террористами и ВФУ

Это втрое больше показателей 2022 года В 2023 году сотрудники пограничной службы пресекли свыше 5,5 тысячи попыток проникновения в Россию лиц, которые были связаны с международными террористами, экстремистами, а также спецслужбами и вооруженными формированиями Украины, сообщил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.