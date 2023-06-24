Комбриг харьковской 92 омбр обвинён в краже 1,14 млн гривен

Комбрига харьковской 92 омбр Павла Федосенко обвиняют в краже 1,14 млн гривен. По версии следствия, помимо Федосенко, также причастны к присвоению денег экс-директор частного предприятия и бывший врио зампотыл 92 омбр майор Владимир Шинкаренко.