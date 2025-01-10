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США ввели новые санкции против энергетического сектора России

США ввели новые санкции против энергетического сектора России

США ввели новые санкции против энергетического сектора России, о чем ранее заявлял ряд СМИ. Как сообщается на сайте Минфина США, в санкционный список, в частности, попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром шельфпроект», «РусГазАльянс», сербская компания NIS, являющаяся «дочкой» «Газпром нефти», завод СПГ «НОВАТЭКа» «Криогаз Высоцк», а также завод СПГ «Газпрома» на Балтике.

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