США ввели новые санкции против энергетического сектора России, о чем ранее заявлял ряд СМИ. Как сообщается на сайте Минфина США, в санкционный список, в частности, попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром шельфпроект», «РусГазАльянс», сербская компания NIS, являющаяся «дочкой» «Газпром нефти», завод СПГ «НОВАТЭКа» «Криогаз Высоцк», а также завод СПГ «Газпрома» на Балтике.