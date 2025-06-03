"Я вас всех прокляну": Иноземная наставница быстро навела порядок во дворе разбив губу 11-летнему Диме

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Это уже не мусора, а пАлЯцАи!
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10 час.
АП
Александр Поляничко
Где мигранты там и преступления, а полицаи это помощники мигрантов, без их крышевания преступность можно значительно снизить. Вывод , разогнать этих оборотней.
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Лишать всех полицейских, покрывающих  мигрантов. российского гражданства.
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8 час.
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