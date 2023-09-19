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Сокровище Севера: как на Кольском полуострове пытаются сберечь аметистовый берег

Сокровище Севера: как на Кольском полуострове пытаются сберечь аметистовый берег

Аметистовый берег - настоящее сокровище Кольского полуострова. Туристы со всей России стремятся увидеть его своими глазами и даже прихватить частичку на память.

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