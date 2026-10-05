Химик Дорохов: нарезанные овощи и фрукты необходимо охлаждать

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал, что помидоры, бананы, батат и целый сухой лук лучше хранить вне холодильника.
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