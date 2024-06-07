Вячеслав Федорищев намерен внедрять лучшие практики регионов для повышения инвестклимата в Самарской области

САМАРА, 7 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева провели рабочую встречу на полях Петербургского международного экономического форума.
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