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Ростех

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Дмитрий Кудлай: «НПО „Микроген“ выпускает самый большой портфель вакцин в России»

Дмитрий Кудлай: «НПО „Микроген“ выпускает самый большой портфель вакцин в России»

Фото: Валентин Егоршин / Росконгресс Директор по науке НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай рассказал о производственном портфеле предприятия на XV Образовательном международном консенсусе по респираторной медицине в педиатрии, который прошел во Владимире.

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